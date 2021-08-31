Manisa’da 3 kişi ölmüştü: TIR şoförü hakkında sıcak gelişme!

'FREN İZİ YOK'



Kazayla ilgili soruşturma başlatan polisin, olay yerinde yaptığı incelemede, fren izine rastlanmadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR şoförü Ali Civan, polisteki ifadesinde, Hatay'dan yüklediği 26.5 ton mısırı Manisa'daki bir fabrikaya götürdüğünü belirterek, "Kula istikametinden Salihli istikametine kadar 55 kilometrelik hıza sahiptim. Önümde 2 otomobil, 1 hafif ticari araç, 2 TIR vardı. Önümdeki otomobil aniden fren yaptı. Ben de fren bastım. TIR'da bulunan mısırlar etrafa saçıldı ve tekerin altına girerek, kaymasına neden oldu. Aramızda 3 metre mesafe olmasına rağmen, TIR sürüklendi, önümdeki otomobile çarptım" dedi. Civan'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.