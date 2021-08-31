Maratoncu Kore gazisine son görev

Edirne'de Kore Gazisi Bahattin Erginler (89) vefat etti. Aynı zamanda milli atlet olan Erginler'in cenaze töreni, Edirne'deki Ayşekadın Camii'nde düzenlendi.

Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Erginler'in cenaze törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, Edirne Muharip Gaziler Derneği yönetim kurulu üyeleri, askeri erkan, Erginler'in yakın arkadaşları ve ailesi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erginler, Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.

Erginler, sportif kimliği ile de tanınıyordu. Atletizmde koşu branşı ile ilgilenen Erginler, katıldığı çok sayıda maraton ile dikkat çekmişti.