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Giriş Tarihi: 31.8.2021 13:13 Son Güncelleme: 31.8.2021 13:13

MasterChef tantuni tarifi: Evde tantuni nasıl yapılır ve püf noktası ile tantuni malzemeleri nelerdir?

MasterChef tantuni tarifi: Evde tantuni nasıl yapılır ve püf noktası ile tantuni malzemeleri nelerdir?

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef’te 30 Ağustos Pazartesi akşamı tantuni yapıldı. Yeni haftanın kaptanlık oyunu yemeği olan tantuninin yapılmasının ardından “Tantuni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte tantuni tarifi ve malzemeleri.

MasterChef'te kaptanlık oyununda kazananın belli olması için tantuni yapıldı ve jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Programı izleyenler ise "Evde tantuni nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Bu başlık altından; tantuni tarifine ve malzemelerine ulaşabilirsiniz.

TANTUNİ MALZEMELERİ

600 g dana eti

Yarım demet maydanoz

2 orta boy domates

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

1 adet kuru soğan (İsteğe göre)

Lavaş

BAHARATLAR

Tuz, sumak ve kırmızı toz biber

TANTUNİ PÜF NOKTASI NEDİR?

Önceden dinlendirilmiş et kullanmayı tercih edebilir, et suyu yerine aralarda çok az miktarda su ekleyerek de ocağı ateşleyebilirsiniz.

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Dana etini küçük küçük doğrayıp haşlayalım

Diğer yandan sebzelerimizi ve maydanozlarımızı doğrayalım.

Soğanlı yapacaksak kuru soğanımızı ince uzunca doğrayalım.

Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım.

Saçımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı su koyalım.

Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı diğer baharatlarımızı bir-iki tur çevirelim.

Saça lavaşlarımızı tek tek sırayla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım.

Yağlanan lavaşlarımızı tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım.

Üzerine pişen etlerimizden koyalım.

Dürümlerimizi sıkıca saralım.

Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartalım.

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MasterChef tantuni tarifi: Evde tantuni nasıl yapılır ve püf noktası ile tantuni malzemeleri nelerdir?
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