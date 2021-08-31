Meryem İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Meryem Ne Demek?

Meryem ismi kız çocuklarına sık sık verilmektedir. Bunun nedenleri arasında hem bu ismin dini önemi hem de bu ismin güzel anlamıdır. İbranice ve Arapça kökenli olan bu ismin anlamı karşımıza "ibadetine düşkün insan" olarak çıkmaktadır.

MERYEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Meryem ismi dinen önemli olan isimlerden bir tanesidir. Bu nedenle kız çocuklarına sıklık ile koyulan bir isimdir. Bu ismin anlamı anne ve baba adayları tarafından çokça merak edilir. Bu ismin bilinen 2 tane anlamı bulunur. Bu ismin anlamları "Hz. İsa'nın annesinin ismi" ve "İbadetine düşkün kişi" şeklinde karşımıza çıkar.

MERYEM İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Meryem ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı merak edilen bir isimdir. Bu ismi bebeklerine koymak isteyen bireyler bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı konusunu araştırmaktadırlar. Bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alır. Bu isim ile ilgili bir sure bile bulunmaktadır. Meryem Suresi içerisinde bu isim oldukça sık geçer. Meryem suresine ek olarak Meryem ismi Ali İmran Suresi 42. Ayet ve Nisa Suresi 156. Ayetleri içerisinde de yer alan bir isimdir.

MERYEM İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Meryem ismi Hz. İsa'nin annesinin ismidir. Bu nedenle bu isim hakkında pek çok merak edilen soru bulunmaktadır. Bu sorular arasında bu ismin kökeni de yer almaktadır. Merak edilen Meryem isminin kökeni Arapça ve İbranice olarak karşımıza çıkmaktadır.

MERYEM NE DEMEK?

Meryem isminin ne demek olduğu da bu ismi araştıranların merak ettikleri konular arasında yer almaktadır. Meryem ismi Türk Dil Kurumu'na göre "İsa Peygamber'in annesinin ismi" ve "dindar kadın, ibadet eden kişi" anlamlarına gelmektedir.