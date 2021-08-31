Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza Nusaybin-Kıziltepe arası uluslararası İpekyolu üzeri Demirkurt jandarma karakolu mevkinde meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon ile 34 YC 6812 plakalı otomobile çarparak biçti.
Otomobilde bulunan Nebahat Özmen(35) olay yerinde araçta sıkışarak can verirken oğlu Aras Özmen ağır yaralandı.
İhbar üzerine Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde araçta sıkışarak anne ve oğlu Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Ağır yaralı ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemeden sonra detaylı otopsi için Nebahat Özmen'in cansız bedeni Nusaybin devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uluslararası İpekyolu yaklaşık bir süre tek taraflı trafiğe kapalı kaldı.