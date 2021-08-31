Ölümlerdeki artışın nedeni: Uzun süre yoğun bakımda kalanlar

Koronavirüsle mücadelede vaka sayılarında görece bir düşüş yaşanırken, ölüm oranlarındaki artış devam ediyor. SABAH'a konuşan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, ölüm oranlarındaki artışın uzun süre yoğun bakımda yatanların vefat etmesinden kaynaklandığını söyledi. Önceki vakaların yüksek olmasının ölüm oranını da artırdığını belirten Adaş, "Günlük ayaktan gelen hasta sayımız yaklaşık yüzde 20 civarında düştü. İstanbul'daki hastanelerin hemen hemen hepsinde aşağı doğru iniş var" dedi.Yoğun bakımda kalma süresi arttıkça hastaları kaybetme riskinin de arttığını vurgulayan Adaş, özetle şunları söyledi: "Ölüm oranlarındaki artışın sebebi yoğun bakımda uzun süre kalan ağır hastaların ölümü. Bu artış 1.5 ay önce başladı. 1 ay yoğun bakımda kalan hastalar var. Günlük ayaktan gelen hasta sayımız yaklaşık yüzde 20 civarında azalmış durumda. Bundan sonraki gidişat okulların açılışı ve memleketine giden insanların dönüşüne bağlı. 65 yaş üstünün en iyi aşılanmış grup olmasından kaynaklı yoğun bakımlarda yaş gruplarında aşağı doğru bir iniş oldu. Yoğun bakımlarda şu an aşı olmamış ve aşısını tamamlamamış grup var. Geçen seneye göre test sayıları yüksek ve ölüm oranlarında kıyaslama yaparken buradaki pozitiflik oranına bakmak gerek. Deltanın ölüm oranlarında değil, bulaştırıcılıkta etkisi var. Ölüm oranlarımız geçmişteki istatistiklerle kıyasladığımızda yüksek değil. Delta diğer varyantlara göre üç misli daha hızlı bulaştırıyor."