Pendik’te vatandaşlar milyon dolarlık Lamborghini’yi böyle itti! ’Şaka yapıyorlar zannettim’





"ŞAKA YAPIYORLAR ZANNETTİM"

İlginç olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Acabey ise, "İlk başta hız yapacak, şaka yapıyorlar zannettim. Gençlerin bir süre uğraştığını görünce gerçek olduğunu anladım. Sanırım araç elektrik arızası vermişti. Milyonluk aracın bu şekilde yolda kalacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi. Milyon liralık aracın o şekilde ilerlemesi de komik oldu" diye konuştu.