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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:37 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:46

Pendik'te vatandaşlar milyon dolarlık Lamborghini'yi böyle itti! 'Şaka yapıyorlar zannettim'

İHA
Pendik’te vatandaşlar milyon dolarlık Lamborghini’yi böyle itti! ’Şaka yapıyorlar zannettim’

Pendik’te görenleri şaşırtan bir manzara ortaya çıktı. Seyir halinde olduğu esnada arızalanan Lamborghini marka otomobili vatandaşlar iterek hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te dün akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan Lamborghini marka otomobil bozulunca yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Dakikalarca cadde üzerinde vatandaşların ittirmesiyle ilerleyen milyon liralık lüks araç çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyerek gözden kayboldu.

CEP TELEFONLARINA YANSIDI

Öte yandan yaşanan o ilginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



"ARACI O HALDE GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"
Olay esnasında orada bulunan vatandaşlardan Sezgin Aydın, "Arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir anda milyonluk aracın yolda kaldığını ve vatandaşların ittiğini gördük. Sonuçta milyonluk araç bizde tabi şaşırdık. Arabanın o halini gören herkes şaştı, kaldı" dedi.



"ŞAKA YAPIYORLAR ZANNETTİM"
İlginç olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Acabey ise, "İlk başta hız yapacak, şaka yapıyorlar zannettim. Gençlerin bir süre uğraştığını görünce gerçek olduğunu anladım. Sanırım araç elektrik arızası vermişti. Milyonluk aracın bu şekilde yolda kalacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi. Milyon liralık aracın o şekilde ilerlemesi de komik oldu" diye konuştu.

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Pendik'te vatandaşlar milyon dolarlık Lamborghini'yi böyle itti! 'Şaka yapıyorlar zannettim'
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