’Pes’ dedirten hırsızlık! 9 saat bekledi

Yangın merdiveninde saat 05.40'a kadar bekliyor. Güvenlik kamerasının kablosunu kesiyor. Bisikletimizi de alıp, çıkıyor. Yangın merdivenin orada yatıyor. Hatta orada iki tane de sigara içmiş. Başkaları inşallah bu sıkıntıyı yaşamaz. Kapı önüne hiçbir şey bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

