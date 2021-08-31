Plastik atık imalathanesinde çıkan yangın sürüyor

Mardin-Kızıltepe karayolu üzerinde Mardin orman fidanlık arkasında bulunan plastik atık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın ihbarıyla birlikte yangın yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi. Yangının sürdüğü noktadan gökyüzüne yükselen siyah dumanlar Kızıltepe'den ve çevreden görülürken Yangının Orman fidanlık alanına sıçramaması ve yangının smndürülmesi için itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ve çabası sürüyor.

Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi için bütün takviye ekiplerinin görev alırken istirahatlı personelinde göreve çağrıldığı öğrenildi. Kızıltepe, Artuklu ve Nusaybin itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine tebdil amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.