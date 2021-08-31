Sabiha Gökçen’e nasıl gidilir? Sabiha Gökçen Havalimanı’na metro ve otobüs ile ulaşım

Gün içinde pek çok insanın ulaşım ağını sağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı her ne kadar uzak ve ulaşımı zor olarak görülse de havalimanına ulaşımın birçok farklı alternatifi bulunmaktadır. Özellikle ulaşım için geniş bir otobüs ağı bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Marmaray, Metro gibi toplu taşıma araçlarıyla da çok rahat şekilde gidebilmeniz mümkün. İşte Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımın nasıl olduğuna dair merak edilenler…

SABİHA GÖKÇEN'E NASIL GİDİLİR?

Sabiha Gökçen Havalimanı'na özel araba ile sahilden, TEM'den ve E5 Karayolu'ndan gidebilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı merkezi yerler olan Taksim'e 50, Kadıköy'e 40 ve Pendik'e 12 km uzaklıktadır. Özel araçla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecekler dışarda bulunan otoparklara da araçlarını park ederek rahatlıkla bekleyebilirler.

Avrupa Yakası'ndan Marmaray ile Sabiha Gökçen'e gelmek isteyenler; ilçelerine en yakın Marmaray durağından( Halkalı-Gebze arası geçen) Marmaray'a binip Pendik'e gelmelidir. Pendik durağından MR60 numaralı otobüslere binerek Pendik'e ulaşabilirsiniz.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmenin bir diğer yolu da Metro hattını kullanmaktır. Tavşantepe-Kadıköy Metro hattına binip Soğanlık durağında inerek 16S veya E10 numaralı otobüslere binerek rahatlıkla Sabiha Gökçen'e gidebilirsiniz.

Otobüs kullanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidebilmenin daha fazla seçenekleri bulunmaktadır. Sabiha Gökçe Havalimanı'na hem Avrupa yakasından hem de Anadolu yakasından gitmek için binebileceğiniz otobüs hatları şunlardır:

E3- 4.Levet Metro- Sabiha Gökçen Havalimanı

SG2- Taksim – Sabiha Gökçen Havalimanı

122H – 4.Levent – Yenişehir – Sabiha Gökçen Havalimanı

132H – Pendik YHT – Sabiha Gökçen Havalimanı

E9 – Bostancı – Sabiha Gökçen Havalimanı

130H – Deniz Harp Okulu (Tuzla) – Sabiha Gökçen Havalimanı

E10 – Kadıköy – Kurtköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

E11 – Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

SG1 – Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

16S – Uzunçayır Metrobüs – Sabiha Gökçen Havalimanı

MR60- Pendik/ Pendik YHT- Sabiha Gökçen Havalimanı

KM22- Cevizli Peronlar- Sabiha Gökçen Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı hizmetlerinden olan Havabus otobüsü ile de belirli ücret karşılığında Sabiha Gökçen Havalimanı'na rahatlıkla gidebilmeniz münkün. Havabus'un kalkığı yerler Taksim (Divan Hotel karşısı, Point Otel önü), Kadıköy (Kadıköy rıhtım İETT otobüs durakları önü) ve Yenisahra (Yenisahra metrosu)'dır.

SABİHA GÖKÇEN'E ULAŞIM

Sabiha Gökçen Havalimanı'na pek çok farklı alternatiflerle ulaşım sağlanabilmektedir. Başta özel aracınız olmak üzere Metro, karşıdan gelenler için Marmaray, otobüs seferleri Havabus ve taksi kullanarak çok rahat bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım sağlayabilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN'E OTOBÜS İLE ULAŞIM

Sabiha Gökçen Havalimanı'na otobüs ile ulaşım sağlayabilmenin imkânları diğer toplu taşıma araçlarına göre daha fazladır. Hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasından kalkan otobüsler ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım sağlayabilirsiniz. Avrupa yakasından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için; E3, SG2, 122H numaralı otobüsleri, Anadolu yakasından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidebilmek için; 132H, E9, 130H, E10, E11, SG1, 16S, MR60, KM22 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN'E METRO İLE ULAŞIM

Sabiha Gökçen Havalimanı'na Metro hattı ile ulaşım sağlamak istiyorsanız, Kartal- Kadıköy Metro hattına binerek Kartal'da inip oradan KM22 numaralı otobüse binip Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidebilirsiniz. Yine Tavşantepe- Kadıköy Metro hattına binerek Soğanlık durağında inip 16S ya da E10 otobüslerine binerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN'E HANGİ OTOBÜSLER GİDİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'na birçok otobüs gidebilmektedir. Bunlar; 132H, E9, 130H, E10, E11, SG1, 16S, E3, SG2, 122H, KM22, MR60 numaralı otobüslerdir. Bu otobüslere binerek rahatlıkla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın önünde inebilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN'E GİDEN OTOBÜSLER

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden otobüsler ve kalkış yerleri şöyledir:

132H-Pendik YHT, E9-Bostancı, 130H –Tuzla (Deniz Harp Okulu), E10-Kadıköy, E11-Kadıköy, SG1-Kadıköy, 16S-Uzunçayır- Metrobüs, E3-4. Levent Metro, SG2-Taksim, 122H-4.Levent, KM22-Cevizli Peronlar, MR60-Pendik numaralı otobüsler Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmektedir.