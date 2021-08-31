Şişli D-100’de korkunç anlar: Motosikletinin yanışını izledi!

D-100 Karayolu Perpa Metrobüs durağı mevkii, Mecidiyeköy istikametinde saat 10.00 sıralarında, Barış Yılmaz'ın kullandığı motosiklet birden alev aldı. Sürücü Yılmaz, yol kenarında inerek itfaiyeye haber verdi. Motosiklet kısa sürede alev topuna döndü.
İtfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü. Yanan motosiklet nedeniyle D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz "Hastaneden geliyordum. Motosiklet yolda gelirken birden alev aldı.
Söndürmeye çalıştım söndüremedim. Alev alınca sağa çekip durdum. Ondan sonra alev topuna döndü" dedi.