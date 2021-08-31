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Giriş Tarihi: 31.8.2021 11:48 Son Güncelleme: 31.8.2021 11:49

Şişli D-100'de korkunç anlar: Motosikletinin yanışını izledi!

DHA
Şişli D-100’de korkunç anlar: Motosikletinin yanışını izledi!

Şişli D-100 Karayolu'nda korkunç anlar... Seyir halindeki motosiklet birden alev topuna döndü. Sürücü Barış Yılmaz, motosikletinin yanışını böyle izledi.

D-100 Karayolu Perpa Metrobüs durağı mevkii, Mecidiyeköy istikametinde saat 10.00 sıralarında, Barış Yılmaz'ın kullandığı motosiklet birden alev aldı. Sürücü Yılmaz, yol kenarında inerek itfaiyeye haber verdi. Motosiklet kısa sürede alev topuna döndü.

İtfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü. Yanan motosiklet nedeniyle D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz "Hastaneden geliyordum. Motosiklet yolda gelirken birden alev aldı.

Söndürmeye çalıştım söndüremedim. Alev alınca sağa çekip durdum. Ondan sonra alev topuna döndü" dedi.

Motosikletin alev alev yanması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Şişli D-100'de korkunç anlar: Motosikletinin yanışını izledi!
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