Sokağa attığı kutularla uyuşturucu sattı

Ankara'da sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden Narkotik Polisi, zehir tacirlerinin kullandığı yeni uyuşturucu ticareti yöntemini deşifre etti. Sokak satıcılığı yaptığı belirlenen Sadık Ö.'ye yönelik operasyon düzenleyen polis, zanlının uyuşturucu maddeyi yakalanmamak için müşterileriyle yüz yüze görüşmeden geliştirdiği farklı yöntemle sattığını belirledi.

ŞİFRE: KONUM VAR MI?

Uyuşturucu ticareti yapan Sadık Ö. "Konum var mı?" diye gelen mesaj üzerine müşterinin siparişini tarttıktan sonra boş kutu kola, diş macunu, bebek maması, sigara paketi, çikolata ambalajlarının içine uyuşturucu maddeyi koyup boş bir araziye atıyor. Daha sonra da içinde uyuşturucu madde bulunan ambalaj ve kutuların fotoğraflarını çekip kalemle işaretleyen zanlı, uyuşturucunun konumunu müşteriye gönderdi. Müşteri kendisine gelen konuma en kısa sürede gidip çekilen fotoğrafta kalemle işaretli yerde içinde uyuşturucu madde bulunan çöpü alarak ticareti bu şekilde yaptığı ortaya çıktı.

HER SİPARİŞE FARKLI KONUM

Uyuşturucu tacirlerinin, takip edilmesi zor olan sohbet programlarını kullandığı, aldıkları her siparişe ise farklı bir konum gönderdikleri belirlendi. Hatta içine uyuşturucu madde koydukları ambalaj ve kutuların da farklı olmasına dikkat eden zanlıların, aldıkları siparişlerin gramını da hassas tartı ile tartıp fotoğrafını çekip müşteriye gönderdikleri ortaya çıktı. Polis tarafından yapılan takip sonrasında yakalanan Sadık Ö.'nün uyuşturucu satış yöntemi ise telefonundaki yazışmalardan ve fotoğraflardan ortaya çıktı.