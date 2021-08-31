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Giriş Tarihi: 31.8.2021 21:39 Son Güncelleme: 31.8.2021 22:26

Son dakika: Başakşehir'de Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın! Patlama sesleri geliyor

AA
Son dakika: Başakşehir’de Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın! Patlama sesleri geliyor

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama seslerinin de geldiği sanayi bölgesindeki yangına havadan da müdahale ediliyor.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

HAVADAN MÜDAHALE İÇİN DESTEK İSTENDİ

Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi.

Son dakika! Başakşehir'de Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın | Video

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Son dakika: Başakşehir'de Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın! Patlama sesleri geliyor
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