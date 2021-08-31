Son dakika: Başakşehir’de Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın! Patlama sesleri geliyor

Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
HAVADAN MÜDAHALE İÇİN DESTEK İSTENDİ
Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi.
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YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.