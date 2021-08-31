Son dakika: Başakşehir’de Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın! Patlama sesleri geliyor

Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi