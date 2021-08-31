Son mesajını SABAH’a verdi: Aşı karşıtlığı halk sağlığı düşmanlığıdır

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde 5 gün önce tedaviye alınan avukat Müşir Deliduman, ilk günden beri yaşadığı süreçle ilgili SABAH muhabirini bilgilendirdi. Deliduman önceki gün durumunu soran muhabirimize, "Yoksulların avukatı hâlâ hastanede. Daha devam edecek" şeklinde cevap verdi.
SON MESAJLARI
Henüz Kovid-19 aşısını olmadığı öğrenilen Deliduman, koronavirüs sürecini, cep telefonundan yazdığı mesajla şöyle anlattı:
"Yaklaşık 10 günlük halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı ile Erzurum'da hastalandım. Soğuk algınlığı olarak düşünerek birkaç ilaç aldım. İstanbul'a geldim. Geçer diye bekledim, geçmedi. 26 Ağustos günü saat 23.00 civarı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne giriş yaptım. Acil servis, zaman kaybetmeden, Avrupa standartların çok üstünde hız ve kalitede tetkikleri yaptı. Oksijen cihazına bağladı. Tomografi ve akciğer filmleri çekildi. Testler yapıldıktan sonra servise alındım. Servisler oldukça temiz, sağlık çalışanları olağanüstü titiz ve nezaket ile çalışıyorlar. İlerleme hissettim, daha tedavi devam edecektir."
"AŞI KARŞITLIĞI HALK SAĞLIĞI DÜŞMANLIĞIDIR"
Deliduman aşı olmayanlara ise şu uyarıda bulundu:
"AŞI VURMAYI İHMAL ETMEYİN! Sayın Sağlık Bakanlığının ve yetkili kurumların ikazlarına uyunuz. Sağlık mesafe, maske, eldiven gibi ve talimatlarda neyi öneriyorlarsa kesinlikle harfiyen tatbik edilmeli. Hele hele AŞI İHMALi söz konusu olamaz. Aşı konusunda da aynen Bakanlığın talimatlarına uyunuz. Sağda solda aşı karşıtı söylemleri ve aşıyı ihmal etme söylemleri tamamen kötü niyetli söylemdir. Psikolojik harp taktiği ve halk sağlığı düşmanlığıdır. Bunun bilinçli yapıldığı ve yayıldığı düşüncem var. Bunlar susturulmalıdır. Halkımız bu kötü niyetlilerin, niyetlerini ve söylemlerini kursaklarında bıraksın. Herkes Bakanlığa uysun ve sağlıklı olsun. Aşılı birey, sağlıklı bireydir. Sağlıklı toplum ve devlet ise sağlıklı bireylerden oluşur."
"SAĞLIĞIN GERİ DÖNÜŞÜ YOK"
Müşir Deliduman, son olarak "Sağlığın geri dönüşü yok ama safsatacılar yollarına devam edecekler. Buna müsaade etmeyin" dedikten sonra, mesaj yazarken ve konuşurken yorulduğunu dile getirdi. Zaman zaman telefonla da görüştüğümüz Deliduman, hastaneden çıktıktan sonra yapacağı bazı çalışmalardan da bahsetti.
Son mesajını saat 23.00'te yazan avukat Deliduman'ın gece sabaha karşı vefat ettiği açıklandı.