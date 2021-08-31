Son mesajını SABAH’a verdi: Aşı karşıtlığı halk sağlığı düşmanlığıdır

"AŞI KARŞITLIĞI HALK SAĞLIĞI DÜŞMANLIĞIDIR"

Deliduman aşı olmayanlara ise şu uyarıda bulundu:

"AŞI VURMAYI İHMAL ETMEYİN! Sayın Sağlık Bakanlığının ve yetkili kurumların ikazlarına uyunuz. Sağlık mesafe, maske, eldiven gibi ve talimatlarda neyi öneriyorlarsa kesinlikle harfiyen tatbik edilmeli. Hele hele AŞI İHMALi söz konusu olamaz. Aşı konusunda da aynen Bakanlığın talimatlarına uyunuz. Sağda solda aşı karşıtı söylemleri ve aşıyı ihmal etme söylemleri tamamen kötü niyetli söylemdir. Psikolojik harp taktiği ve halk sağlığı düşmanlığıdır. Bunun bilinçli yapıldığı ve yayıldığı düşüncem var. Bunlar susturulmalıdır. Halkımız bu kötü niyetlilerin, niyetlerini ve söylemlerini kursaklarında bıraksın. Herkes Bakanlığa uysun ve sağlıklı olsun. Aşılı birey, sağlıklı bireydir. Sağlıklı toplum ve devlet ise sağlıklı bireylerden oluşur."