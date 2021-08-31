Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftanın 3 günü yapılan canlı çekilişle belirleniyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler 10 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin bilgileri 31 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (31 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online aracılığıyla 31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;