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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.8.2021 21:48 Son Güncelleme: 31.8.2021 21:48

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen “MPİ Süper Loto sonuçları” bugün (31 Ağustos 2021 Salı) şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu. 10 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek, Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla oyunu oynayanlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 31 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. 31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftanın 3 günü yapılan canlı çekilişle belirleniyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler 10 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin bilgileri 31 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (31 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online aracılığıyla 31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 31 Ağustos Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
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