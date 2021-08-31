Tam bir çılgınlık! Youtube fenomeni Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı





Galata Köprüsü'nden geminin üstüne atladı

O genç bu kez akıl almaz bir çılgınlığa imza attı. Genç Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir gemiye atlamak için plan yaptı. Korkuluklara çıkan genç, köprünün altından gemi geçtiği esnada üstüne atladı.