’Tiger 3’nin İstanbul sahneleri için Taksim ve Sultanahmet meydanı kapatıldı

Meydanda yaşanan kovalamaca sahnesini çevrede bir çok yerli ve yabancı turist izledi. Bir çok vatandaş cep telefonları ise film sahnesini görüntüledi. İstanbul'un önemli meydanlarından Sultanahmet ve Taksim meydanlarından ayrı İstanbul'un bir çok bölgesinde ve İstanbul dışında Türkiye'de farklı şehirlerde sahnelerin çekimleri yapıldı.