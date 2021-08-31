’Tiger 3’nin İstanbul sahneleri için Taksim ve Sultanahmet meydanı kapatıldı

İstanbul Valiliği "Tiger 3" sinema filminin çekimi nedeniyle kapatılacak ve alternatif olarak kullanılabilecek yolların duyurusunu yapmıştı. Filmin İstanbul sahnelerinin çekimleri için Sultanahmet ve Taksim meydanları ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Aksiyon filminin polıs araçları ile kovalamaca sahnesi çekimlerinde siyah spor bir araç polis araçlarından kaçmaya çalışıyor. İstanbul meydanlarında yaşanan kovalamaca sahnesi karadan ve havadan çekildi.
Meydanda yaşanan kovalamaca sahnesini çevrede bir çok yerli ve yabancı turist izledi. Bir çok vatandaş cep telefonları ise film sahnesini görüntüledi. İstanbul'un önemli meydanlarından Sultanahmet ve Taksim meydanlarından ayrı İstanbul'un bir çok bölgesinde ve İstanbul dışında Türkiye'de farklı şehirlerde sahnelerin çekimleri yapıldı.