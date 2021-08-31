Tunceli, Bitlis ve Bingöl’deki yangınlara müdahale sürüyor

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Tunceli ile Ovacık İlçesi arasında uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı Fırtına Veli mevkiinde önceki gün başlayan orman yangınına dün 2 yangın söndürme ekibi, iş makineleri, itfaiyeler ve çok sayıda ekiple müdahale edilerek kontrol altına alında.

Ancak daha sonra rüzgârın etkisiyle yeniden alevlenen rüzgâr yangının birden fazla alana sıçramasına neden oldu. Bu sabah erken saatlerinde 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale başlarken, karadan da İl Özel İdaresi, Orman İşletme Öüdürlüğü, AFAD, AFAD gönüllüleri, gönüllü vatandaşlar ile askerler tarafından karadan müdahale edilmeye başlandı.

Sarp bir bölgede çıkan yangının önünü kesmek amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başlanırken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Öte yandan Tunceli'nin Hozat İlçesi Tanzi bölgesi ile Ovacık İlçesi Buzlutepe arasında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Bölgede yangının yeniden çıkma ihtimaline karşılık 2 arazöz, 1 dozer ve 15 işçi hazır bekletiliyor.

100 KİŞİLİK EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun Köyü'nde 28 Ağustos'ta öğlen saatlerinde başlayan yangın, arazinin engebeli ve havanın rüzgârlı olması nedeniyle, halen söndürülemedi. Yangında itfaiye ve iş makinelerinin ulaşamadığı bölgelere, yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Süren orman yangının ilk gününden itibaren bölgede müdahale çalışmalarına başlayan yangına Bölgeye Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'dan gelen toplam 100 kişilik ekip müdahale ederken ve yöre halkı da çalışmalara destek veriyor.

Bölgeye gönderilen Orman genel müdürlüğüne ait 2 adet helikopterle dünden beri havadan söndürme işlemleri devam ederken, karadan ise 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ekiplerce kullanılıyor.

RÜZGÂR ÇALIŞMALARI AKSATIYOR

Bitlis'te dün öğlen saatlerinde başlayan yangın rüzgârın etkisiyle şiddetini attırırken, yangınla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Buzlupınar mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgârın etkisi ile hızla yayıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yanan ağaç kütüğünün devrilmesi sonucunda 2 ayrı noktada yeniden başladı. Rüzgârın yön değiştirmesiyle bölge yeniden alevlere teslim oldu. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Orman İşletme Müdürü Tahir Baytaş, şunları söyledi:

"Şu anda Buzlupınar mevkiindeyiz. Dün başlayan yangının dört bir etrafını çevirdik. Ancak öğlen saatlerine doğru yanan ağaç kütüklerinin aşağı doğru yuvarlanmasıyla birlikte 2 ayrı noktada yeniden yangın çıktı. Arkadaşlarımız yangına müdahale ediyor. 2 arazöz, 2 itfaiye aracımız, 1 müdahale aracı, 6 pikap ve 30'a yakın personelle olaya müdahale ediyoruz. Rüzgârın yön değiştirmesiyle yer yer alevler yükseliyor. Rüzgâr yön değiştirmesini durdurursa yangını kontrol altına alabiliriz."