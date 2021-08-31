Türkiye iki haftada maviye boyanacak

Giriş Tarihi: 31.8.2021

Çift doz Kovid-19 aşısı olan kişi sayısı 36 milyonu aştı. Nüfusun yüzde 70’inden fazlası aşı olan 19 il, iki hafta içinde orta riskten (sarı) düşük risk (mavi) kategorisine geçecek