Türkiye’de eğitim alan yabancı öğrenciler, Bozkurt’ta yaraların sarılmasına destek veriyor

Ekip sorumlusu İsmail Ekener, AA muhabirine, afet nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Genç İHH olarak birimlerine afet bölgesinde çalışmak için çağrıda bulunduklarını, bu çağrıya uluslararası öğrencilerin yoğun talep gösterdiğini belirten Ekener, "Buraya 12 kişilik uluslararası öğrenci topluluğu geldi. Burada AFAD koordinesinde temizlik çalışmalarına yardım ediyorlar. Aramızda Filipinler, Endonezya ve Somali'den ve Türk öğrenci arkadaşlarımız var. Burada destek ve temizlik çalışmaları yapıyorlar." dedi.

Öğrencilerle genelde binaların ilk katlarındaki balçıkları temizlemeye çalıştıklarını anlatan Ekener, "Çünkü binaların çoğuna giriş yapılamıyor. Binalardan girmek zemin katlardan mümkün değil. Bu arkadaşlar çamur kurumadan bunu bir şekilde tahliye etmeye çalışıyor. Bunu da kazma kürekle yapıyorlar." diye konuştu.

Filipinler'den gelen Bahabiden Amilil de Türkiye'de lisans eğitimi aldığını söyledi.