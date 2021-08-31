Yangın gazisine başkandan teşekkür

Muğla'da 29 Temmuz'da yakın tarihin belki de en büyük orman yangını başladı. Doğa harikasında kızılçam ormanları küle döndü. Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükseldi. Ekiplerin ve yöre halkının, havadan ve karadan seferberlik halinde çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, geniş bir alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Seydikemer'in Kabaağaç Mahallesinde Süleyman adlı vatandaş, yangınla mücadele ederken kaza sonucu traktörün altında kaldı.

TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

Tedaviden sonra iyileşen vatandaş AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ü ziyaret etti. Otgöz, yangınla mücadele eden vatandaş hakkında açıklama yaptı. Durumunun iyi olduğunu ifade eden Otgöz, şunları söyledi: "Kabaağaç mahallemizde yangınla mücadelede elim bir kaza sonucu traktörün devrilmesiyle altında kalan Süleyman kardeşimizin sağlığının iyi olduğunu görmek en büyük tesellimiz. Buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı; şahsım, ülkem ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimizi sunuyorum."