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Giriş Tarihi: 31.8.2021 11:04

Yangından zarar görenlerin elektrik borçları ertelendi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yangından zarar görenlerin elektrik borçları ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Muğla’nın da içinde olduğu afet bölgesi ilan edilen yerlerde, orman yangınında zarar görenlerin elektrik faturalarının tahsilatı 3 süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4423 sayılı Resmî Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, orman yangınları dolayısıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde, elektrik tüketimine ilişkin tahsilatlar ertelendi.

Söz konusu kararda, Muğla'nın da içinde olduğu 5 ilde afet ilanı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan orman yangınından zarar tüketicilerin, 2021 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ilgili bölgelerin tedarik şirketlerinden düzenlenmesi istenerek, 3 ay süreyle ertelendiği ifade edildi. İlgili kurumlardan alınan Tüketicilerin, 'Hasar Durum Belgesiyle' birlikte fatura tahsilatını erteleme dilekçelerini 1 Ekim'e kadar tedarik firmalarına iletmeleri istendi.

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Yangından zarar görenlerin elektrik borçları ertelendi
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