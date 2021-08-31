Yangından zarar görenlerin elektrik borçları ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4423 sayılı Resmî Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, orman yangınları dolayısıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde, elektrik tüketimine ilişkin tahsilatlar ertelendi.

Söz konusu kararda, Muğla'nın da içinde olduğu 5 ilde afet ilanı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan orman yangınından zarar tüketicilerin, 2021 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ilgili bölgelerin tedarik şirketlerinden düzenlenmesi istenerek, 3 ay süreyle ertelendiği ifade edildi. İlgili kurumlardan alınan Tüketicilerin, 'Hasar Durum Belgesiyle' birlikte fatura tahsilatını erteleme dilekçelerini 1 Ekim'e kadar tedarik firmalarına iletmeleri istendi.