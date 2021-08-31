İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Gençosman Mahallesinde 28 Ağustos günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Seyyar Kayıtbey ile kardeşi yolun karşısına geçmek isterlerken iddiaya göre önlerinden hızla bir araç geçti. Kayıtbey bu araca tepki 'gösterip biraz yavaş git' dedi. Bunu duyan araç sahibi biraz ileride aracı durdurup yanlarına geldi.

'Yavaş git' dediği için kurşunların hedefi oldu!

KURŞUN YAĞDIRDI

Çıkan tartışmada araçtan inen Emrullah K., Seyyar Kayıtbey'i tabancayla peş peşe ateş etti. Ardından olay yerinden kaçtı. Kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kayıtbey tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Seyyar Kayıtbey

TABANCAYI YERE DÜŞÜRDÜM

Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri olay yerinde 8 adet 7.65 çapında kovan buldu. Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şüpheli Emrullah K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde silahı kaçarken düşürdüm H.Ç. isimli şahıs tabancayı aldı, muhtemelen U.Ç. isimli şahısla paslaşarak tabancayı saklamışlardır dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Ekipleri 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve silahı kullanan Emrullah K. sev edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.