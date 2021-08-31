Yüzüne patlayan soda şişesi hayatını kararttı

İstanbul Bağcılar
'da bakkal dükkânı işleten Ahmet Tugay, soda şişesinin patlaması sonucu bir gözünü kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da bakkal dükkânı işleten Ahmet Tugay, soda şişelerini buzdolabının raflarına dizdiği sırada şişelerden biri aniden patladı. Sağ gözünde büyük bir acı hisseden Tugay elini gözüne götürdüğünde kanlar içinde kaldığını gördü. Cam parçalarından biri gözüne saplanan Tugay, akrabaları tarafından hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Ahmet Tugay'ın gözündeki cam parçası operasyonla çıkarıldı. Ancak Tugay'ın sağ gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı meydana geldi. Ahmet Tugay, avukatı Gökhan Otursun aracılığıyla soda şirketi hakkında şikâyette bulundu. Tugay, "Gözümde kalıcı görme kaybı oldu. Soda şirketi arayıp özür bile dilemedi. Şikâyetçiyim" dedi.