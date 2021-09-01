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Giriş Tarihi: 1.9.2021 10:08

Ağaç yüklerken hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Ağaç yüklerken hayatını kaybetti

Kocaeli Kartepe İlçesinde oturan ve Pamukova’da izinli olarak ağaç kesim işinde çalışan Ali Özkılıç, kesilen ağaçların kamyona yüklenmesi esnasında üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kartepe İlçesi Köseköy Yeşilkent Mahallesinde oturan evli ve 3 çocuk babası Ali Özkılıç, bir süre öne almış olduğu izinli ağaç kesim işi için Sakarya'nın Pamukova İlçesine gitti.

Bugün akşam saatlerinde meydana gelen iş kazasına, Özkılıç, kesilen ağaçların kamyona yüklenmesi esnasında, üzerine devrilmesi sonucu belinden yaralandı. Ağır yaralanan ve iç kanama geçiren Özkılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özkılıç'ın cenazesi adli işlemler için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Özkılıç'ın cenazesinin tamamlanan adli işlemler sonrası Kocaeli'ne getirilerek Kartepe'de toprağa verilmesi bekleniyor.

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Ağaç yüklerken hayatını kaybetti
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