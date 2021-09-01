Ağaç yüklerken hayatını kaybetti

Kartepe İlçesi Köseköy Yeşilkent Mahallesinde oturan evli ve 3 çocuk babası Ali Özkılıç, bir süre öne almış olduğu izinli ağaç kesim işi için Sakarya'nın Pamukova İlçesine gitti.

Bugün akşam saatlerinde meydana gelen iş kazasına, Özkılıç, kesilen ağaçların kamyona yüklenmesi esnasında, üzerine devrilmesi sonucu belinden yaralandı. Ağır yaralanan ve iç kanama geçiren Özkılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özkılıç'ın cenazesi adli işlemler için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Özkılıç'ın cenazesinin tamamlanan adli işlemler sonrası Kocaeli'ne getirilerek Kartepe'de toprağa verilmesi bekleniyor.