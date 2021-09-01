Ailesinin kazada yok olduğundan haberi yok





Minel Söylemez'in kalacağı evi yerinde görmek için ailece Söke'ye gittikleri, 10 yaşındaki Emir Gezici'nin de çok sevdiği halasını yalnız bırakmamak için eşlik ettiği ortaya çıktı. 8 aylık hamile olan Büşra Söylemez de eşi Emre Söylemez'den gelecek iyi haberi bekliyor.