Ailesinin kazada yok olduğundan haberi yok

Durumu iyiye giden Söylemez'in kazada annesi Fatma Söylemez (47), babası Hüseyin Söylemez (53 ve kız kardeşi Minel Söyleyemez (19) ile kuzeni Emir Gezici'nin (10) hayatlarını kaybettiğinden haberi olmadığı öğrenildi.
Minel Söylemez'in kalacağı evi yerinde görmek için ailece Söke'ye gittikleri, 10 yaşındaki Emir Gezici'nin de çok sevdiği halasını yalnız bırakmamak için eşlik ettiği ortaya çıktı. 8 aylık hamile olan Büşra Söylemez de eşi Emre Söylemez'den gelecek iyi haberi bekliyor.
Yandan çarptığı aracı yaklaşık 100 metre otoyolda sürükleyen kamyon şoförü Murat Aslan'ın direksiyon başında uyumuş olabileceği tahmin ediliyor.
Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsileri yapılan cesetler yanarak tanınmaz hale geldiği için, savcı DNA testi istedi.
Cenazeler, yakınlarından alınacak örneklerin ardından yapılacak DNA testiyle kimlikleri belirlendikten sonra, toprağa verilmek üzere Gönen'e gönderilecek.