Alanya’da Uyuşturucu operasyonu 2 kişi yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yaptıkları çalışmalar kapsamında, şüpheli Y.P.(31) Cumhuriyet Mahallesi Sadullahoğlu Sokak üzerinde bulunan ikametinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgileri alınmadı üzerine ikamete yapılan baskında iki şüpheli Y.P.(31) ve H.M.(26) yakalanarak gözaltına alındılar.

Narkotik ekiplerince ikamette yapılan aramada 88 adet Neurotin Hap Maddesi (Sentetik Ecza), 7 gram Metamfetamin maddesi, 0,25 gram Eroin Maddesi, üzerinde Taurus yazılı tabanca ve şarjöründe 9 adet 7,65 mm mermi ile üzerinde Pietro Beretta 7,65 mm ibaresi bulunan tabanca ve şarjöründe 5 adet 7,65 mm mermi ele geçirildi.

İkamette ele geçirilen 2 tabanca ve uyuşturucu maddelere el konulurken. gözaltına alınan iki şüpheli Y.P ve H.M Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

Uyuşturucu madde ve 2 tabancayla yakalanan iki şüphekliler yarın Adliyeye sevk edilecek.