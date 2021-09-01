Alevler ve patlamaların arasında mucize kurtuluş! Köpeklerini görünce yanan dükkanını unuttu: Umurumda bile değil...

Ziya Gökalp Mahallesi'nde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek boya üretimi yapılan 10. Bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin 8 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren soğutma çalışmaları da devam ediyor. Soğutma çalışmaları sırasında anne köpek ile yavrusu yangından sağ çıktı. Köpekler veterinere götürüldü. O anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.