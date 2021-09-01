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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Aşısız avukat koronadan öldü

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Aşısız avukat koronadan öldü
İstanbul Barosu avukatlarından Müşir Deliduman, 5 gündür tedavi gördüğü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde dün koronavirüs nedeniyle öldü. Aşı olmadığı öğrenilen Deliduman, SABAH muhabirine yaptığı son açıklamasında "Aşı olmayı ihmal etmeyin. Aşı karşıtı söylemler, halk sağlığı düşmanlığıdır. Çıkınca yaşadığım süreci size detaylı anlatacağım. Yoksulların avukatı hâlâ hastanede. Daha devam edecek" demişti. Avukat son mesajlarında da yaklaşık 10 gündür halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı çektiğini, Erzurum'da hastalandığını, İstanbul'a geldiğini, hastalığı geçer diye beklediğini ancak geçmediğini yazmıştı. Bir mesajı da şöyleydi: "Sağlık Bakanlığı'nın ve yetkili kurumların ikazlarına uyunuz. Sağlık mesafe, maske, eldiven gibi ve talimatlarda neyi öneriyorlarsa kesinlikle harfiyen tatbik edilmeli. Hele hele aşı ihmali söz konusu olamaz."
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Aşısız avukat koronadan öldü
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