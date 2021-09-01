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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Av sezonu açıldı balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Av sezonu açıldı balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı bugün itibarıyla sona erdi. İstanbul Poyrazköy Limanı'nda düzenlenen törenin ardından balıkçılar "Vira bismillah" diyerek 4.5 aylık aranın ardından mavi sulara yeniden açtı. Törende konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Marmara Denizi'nin birçok noktasında sudan ve balıktan örnekler alınmakta ve analizler yapılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre balık ve su ürünlerinin tüketilmesinde müsilajdan kaynaklı bir sorun görülmedi" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı, öncü göstergelerin, denizlerde yeni av sezonunun verimli geçeceğine işaret ettiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Sezon 15 Nisan'da sona erecek. -
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Av sezonu açıldı balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
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