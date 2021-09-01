Ayçiçek tarlasında vurulan kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Aksaray'a bağlı Ulukışla köyünde 17 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, Konya'nın Emirgazi ilçesinde yaşayan biçerdövercilik yapan Muhitten (26) ve İhsan Çalışkanoğlu kardeşler, çalıştıkları tarlada mola verdi.
Bu sırada yanlarına yine o köyden olan Sedat Altınkaynak geldi. Sedat Altınkaynak iddiaya göre Çalışkanoğlu kardeşlere, "Benim de ayçiçek tarlamı eleyeceksiniz" dedi.
Derviş Ali Altınkaynak
Kardeşlerin 'Şuan başka bir tarlada çalışıyoruz, biçemeyiz, başka birine yaptırabilirsin" demesi üzerine Altınkaynak, hakaretlerde bulunmaya başladı.
Altınkaynak, kardeşlerin konuşmalarına dikkat etmesini söylemesi üzerine yanında bulunan torununa babasını çağırmasını söyledi. Kısa sürede tarlaya gelen Derviş Ali Altınkaynak aracından aldığı tabanca ile Çalışkanoğlu kardeşlerin üzerine ateş açtı. İhsan Çalışkanoğlu aldığı kurşun yaraları üzerine ağır yaralanırken, ağabeyi Muhittin ise silahın dipçiği ile dövüldü.
HAYATINI KAYBETTİ
Boğuz kısmından vurulan İhsan Çalışkanoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Çalışkanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhuttin Çalışkanoğlu'nun hastanedeki tedavi ise sürüyor.