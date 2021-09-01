Ayçiçek tarlasında vurulan kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Aksaray'a bağlı Ulukışla köyünde 17 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, Konya'nın Emirgazi ilçesinde yaşayan biçerdövercilik yapan Muhitten (26) ve İhsan Çalışkanoğlu kardeşler, çalıştıkları tarlada mola verdi.

Bu sırada yanlarına yine o köyden olan Sedat Altınkaynak geldi. Sedat Altınkaynak iddiaya göre Çalışkanoğlu kardeşlere, "Benim de ayçiçek tarlamı eleyeceksiniz" dedi.