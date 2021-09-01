‘Ayvaz’ pistin tozunu atacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Makine Mühendisliği bölümünde çeşitli sınıflarda öğrenim gören 20 öğrenci, elektrikle çalışan otomobil üretti. 6 ayda tamamlanan ve Ayvaz ismi verilen otomobil 50 bin liraya mal oldu. Ayvaz, bu hafta sonu İstanbul Park
yarış pistinde yapılacak üniversiteler arası otomobil yarışmasında boy gösterecek.
YÜZDE 85 YERLİ
Ayvaz Elektromobil
Takım Kaptanı Doğan Çeviren, aracın yüzde 85 oranında yerli üretim olduğunu belirterek "3 senedir, TÜBİTAK
'ın yarışmasına katılıyoruz. Bu sene yerli komponentlerimizi değiştirdik. Daha bir üst seviyeye getirdik. Motorumuz ve batarya yönetim sistemimizi yerli imal etmiştik ve hazırdı. Arabanın kabuğu karbon-fiber epoksi vakum efüzyon yöntemiyle üretildi. Ön takım, şase alüminyum hafiflik açısından bunu düşündük. İlerleyen senelerde daha sağlamlık ve hafiflik açısından karbon- fiber şase düşünüyoruz" dedi.
KÖROĞLU'NUN DOSTLARI
Çeviren, "Üzerinde yerli motor var. Bu motor 3 kw değerinde bizim yeterli sayıda gücümüzü karşılayan bir motor. Aracın içinde araç kontrol sistemi var. Araç kontrol sistemi, bütün aracın hızıdır, sıcaklığıdır, bütün güvenlik değerlerini ekrana ve yarış alanındaki pistte bize yansıtıyor bütün değerleri görebiliyoruz. İsmini, Köroğlu'nun atı diye 'Ayvaz' koyduk. Fakat Ayvaz, Köroğlu'nun atı değil, en iyi arkadaşının ismiymiş. Biz de yarış alanına gidince 'Köroğlu'nun dostları geldi' diye giriyoruz" ifadelerini kullandı. Çeviren, Ayvaz takımı olarak bu hafta sonu İstanbul Park yarış pistinde yapılacak üniversiteler arası elektrikli otomobil yarışmasında kıyasıya yarışacaklarını söyledi.