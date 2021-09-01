Bağcılar’da faciaya ramak kaldı! 5 kişi saniyelerle ölümden döndü

Çok korktuk yanımızda çocuklar vardı, benim iki çocuğum vardı yanımda. İyiyiz, Allah korudu bizi. Merak ettiğim bir şey var, o halı oradan nasıl düştü? Çünkü rüzgar yoktu. Ya biri asarken düşürüp geri çekildi, ya da sirkelerken düşürdüler. Sabaha kadar uyumadım. Düşünmekten sabaha kadar uyumadım. 'Acaba bize bir şey olur mu, acaba çocuklarıma bir şey olur mu ?' diye uyuyamadım sabaha kadar. O anlar hep gözümün önünde canlandı" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Olay günü yaşananlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, sokaktan 3'ü çocuk 5 kişinin geçtiği, o sırada bir halının kabloların üzerine düştüğü ve kıvılcımların çıktığı, korku dolu anların yaşanması yansıdı.