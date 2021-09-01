Bağışıklık için zaman daralıyor

Bu varyantın Güney Afrika'da mayıs ayında ortaya çıktığını ve İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerde görüldüğünü belirten Üsküdar Üniversitesi Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, "Bu hızlı artış aynı Beta ve Delta'da olduğu gibi bu varyantın dominant olabileceğine işaret edebilir. Bilim insanları C.1.2 'nin taşıdığı mutasyonların, bağışıklık sisteminden kaçabileceğinden endişeli. Hatta Daha önce hastalananların çok düşük oranda tekrar hastalandıkları bilinmesine rağmen Beta ve Alfa Covid-19 geçirmiş olanların tekrar hastalanabileceği endişesi var. C.1.2 'nin mutasyonları arasında virüsün hücrelere daha hızlı bağlanmasını sağlayan Furin kesim bölgesinde olması da kaygı verici" ifadelerini kullandı.

AŞILILAR DEĞİL AŞISIZLAR SÜPER VARYANT ÜRETİYOR

Şu an C.1.2'nin bulaşıcılığı, hastalık şiddeti, aşı ve bağışıklık yanıtı ile ilgili bir şey bilinmediğini söyleyen Yılancıoğlu, "Bir aşı miti daha yanılmış oldu. Delta aşılamanın çok düşük seviyede olduğu Hindistan'da ortaya çıkmıştı. C.1.2 ise %8 aşılamanın olduğu yine düşük aşılanan bir toplumda Güney Afrika'da ortaya çıktı. Bu durumda aşılılar değil aşısızlar süper varyantları üretiyor denebilir. Bir virüs vücutta ne kadar uzun süre kalırsa o kadar mutasyon geçirerek bağışıklıktan kaçabilmenin yolunu buluyor ve adapte oluyor. Aşılılarda virüsün vücutta kalış süresi aşısızlara göre daha kısa bu durumda aşı mutasyonlar için gereken zamanı azaltıyor" dedi.

AŞI VİRÜSÜN MUTASYON GEÇİRMESİNİ ENGELLİYOR

Aşılı toplumun değil aşısız toplumların yeni varyantlar üretilmesine neden olacağını belirten Yılancıoğlu, şöyle devam etti: "İngiltere'de 155 gün vücudundan virüsü atamayarak ölen, bağışıklığı baskılanmış kişiden elde edilen virüsün, hastalık süresince tam 20 kez mutasyon geçirdiği ortaya çıktı. Bir kişinin bile vücudunda uzun süre kalan virüsün ne denli değiştiği ortaya çıktı. Aşı olmak bu süreyi kısaltıyor, vücut daha hızlı tepki veriyor bu da virüsün adapte olmasına ve mutasyon geçirmesine gereken süreyi kısaltıyor. Aşı salgını tek başına bitirmeyebilir ama aşısız bu salgın biteceğe benzemiyor. Bu sebeple, tüm dünyanın hızla aşılanması bu sürede etkili ilaç ve daha etkili aşıların ortaya çıkması çok önemli."