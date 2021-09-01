Balkonda ’Anne’ diye ağlayan çocuk yürekleri ağza getirdi

Merkez Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde bulunan Türkmen Apartmanı'nın 3. kat balkonunda bir çocuğun ağladığını duyan komşular polis ve itfaiyeye haber verdi. Annesi ağabeyi ve ablasının evden gittiğini söyleyen çocuk balkon korkuluklarından aşağıya bakmak isterken yürekleri ağza getirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri apartman önünde tedbir aldı.

6 SAAT AĞLADI

Küçük çocuğun akşam saatlerinden beri ağladığını belirten komşular, evde annenin olduğunu düşünerek polisi aramadıklarını söylediler. Gece yarısı 03.00 sularında balkona çıkan minik E.G'nin akşam saatlerinden beni ağladığını belirten bir apartman sakini; "Akşamdan bu yana 5-6 saattir 3. kattaki daireden çocuk ağlama sesi geliyordu. Annesi evdedir diye polisi aramadık. Daha sonra çocuk balkona çıkarak ağlamaya başladı. Kendisiyle konuştuğumda annesinin gittiğini kapının kilitli olduğunu söyledi. Polis ve itfaiye gelinceye kadar küçük çocuğu konuşarak oyaladık" dedi.

ANNE POLİSLER ARAYINCA EVE GELDİ

Annesinin akşam evden gittiğini, ablasının ara sıra eve geldiğini söyleyen E.G, polislere ağabeyinin de evde olmadığını söyledi. Küçük çocuğu balkondan itfaiye merdiveni ile indirmek için savcılık kararını bekleyen polis, ulaştığı ev sahibinden annenin telefonuna ulaştı. Telefonla aranan anne Emel G, hastanede olduğunu ve hemen geleceğini söyledi. 03.30 sularında eve gelen anne Emel E, ile birlikte eve giren polis, E.G'nin ağabeyinin evde uyuduğunu belirledi. Minik E.G'nin ağlamalarına tüm mahalle ayağa kalkarken ağabeyin evde uyuması polisleri de şaşırttı. Annenin gelmesiyle birlikte itfaiye ve polis ekipleri normale dönerken mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.