Başkan Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, av sezonu başlaması ile ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı. Paylaşımda "'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.





Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun." ifadelerine yer verdi.



