’Batık Avcısı’ Arkeo! Tarihin en eski ticaret gemisini o buldu! Dünyada yalnızca 2 tane var...



200'Ü AŞKIN BATIK TESPİT EDİLDİ



Arkeo araştırma gemisine, Akdeniz Arkeolojisi Derneği'nin desteğiyle 2 ay önce 4 metreye 2 metre ebadında 5 kişilik basınç odası eklendi. Arkeo, basınç odasının monte edilmesiyle dünyada basınç odalı ikinci araştırma gemisi haline geldi. Arkeo ile bugüne kadar su altında 200'ü aşkın batık tespit edildi. Bunlardan en önemlisi ise 2018 yılında keşfedilen 3 bin 600 yıllık, dünyanın en eski ticaret gemisi batığı oldu.



Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya ve Mersin kıyılarında arkeolojik sualtı araştırmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çoğunluğunu Akdeniz Üniversitesi'nin yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu su altı araştırma ve kazı ekibimiz var. Bu ekip yalnızca ülkemizde değil, dünyada en tecrübeli, en iyi altyapıya sahip ekiplerden biri. Kültür Bakanlığımızın büyük destekleriyle 7 yıldır kullandığımız Arkeo isimli araştırma gemisinin olanaklarını da dahil etmek gerekiyor. Son 3 yıldır daha derinlerde araştırma yapıp, daha derinlerde arkeolojik batıkları belgelemeye başladık" diye konuştu.