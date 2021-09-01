Bilal Erdoğan, Şanlıurfa’daki programa katıldı

Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TÜGVA kurucularından Bilal Erdoğan, 11 Nisan kapalı stadyumda düzenlenen 2021 yaz okulları kapanış programı ve çizimlerle kırk hadis final ödülü programına katıldı.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Emre Bilgili, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti Şanlıurfa il başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Ak parti milletvekili Zemzem Gülünder Açanal, TÜGVA İl Başkanları, Kamu Kurum Müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Bilal Erdoğan daha sonra bir otelde Şanlıurfa'da bulunan Türkiye çapında teşkilatlanmış dernek ve vakıfların oluşturduğu Eğitime Destek Platformu'nun düzenleyeceği toplantıya da katılacak.