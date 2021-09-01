Bingöl’deki orman yangını 4 gündür devam ediyor

Yangında itfaiye ve iş makinelerinin ulaşamadığı bölgelere, yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. 4'üncü günde devam eden orman yangınına ilk gününden itibaren bölgede müdahale çalışmalarına başlayan yangına Bölgeye Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'dan gelen toplam 100 kişilik ekip müdahale ederken ve yöre halkı da çalışmalara destek veriyor.

Bölgeye gönderilen Orman genel müdürlüğüne ait 2 adet helikopterle dünden beri havadan söndürme işlemleri devam ederken, karadan ise 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile yangın söndürme işlemleri devam ederken, Yangının Göçedağ köyü ve Yayladere ilçesine kadar ilerlediği öğrenildi.