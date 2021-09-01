Bir günde 21 bin 893 vaka, 252 vefat

Türkiye
'de dün test yapılan 297 bin 167 kişiden 21 bin 893'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 252 kişi de vefat etti. İyileşenlerin sayısı 14 bin 106 olarak açıklandı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz uygulanan toplam aşı miktarı ise 94 milyon 167 bin 554'e ulaştı. Sosyal medya paylaşımında vaka tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Farz edin ki bugün (dün) vefat eden 252 Kovid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, 'Geçmiş olsun' diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım" ifadesini kullandı. ANKARA