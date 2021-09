Bitlis’te devam eden yangına helikopter desteği

Yangının başlangıcından bu yana bölgede çalışmaları takip eden Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eskişehir'den bir helikopterimiz geldi. Şu an havadan da mücadelemizi yapıyoruz. Yerden de ekiplerimiz müdahalelerini sürdürüyorlar. Bu zor şartlar altında çalışmalar devam ediyor. Şu an bir helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 pikabımızla yangınla mücadele halindeyiz. 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yolda geliyor. Bu yangını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Meteorolojiden aldığımız verilere göre, şiddetli rüzgarın saat 17.00 itibariyle durmasını bekliyoruz. Rüzgarın şiddeti durursa kontrol altına alacağız gibi duruyor. Buradan halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sigara izmariti piknik ateşi tarzında ateşe sebebiyet verecek hiçbir şey yapmayalım. Çünkü bir kişinin hatasıyla belki 50-100 kişi, binlerce hayvan hayatı etkilenmektedir. Bu konuda duyarlı olan Bitlis'imizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bütün gücümüzü yangını söndürmeye sarf etmiş durumdayız. Söndürdükten sonra daha detaylı bilgi vereceğiz. Şu an 90 personelimiz araziye dağılmış durumda. Arazi şartları çok sarp. 100 metreden 200-300 metre rakıma kadar yükselebilirler. Şiddetli rüzgarın etkisi de var ama bütün gücümüzle yangını kontrol altına almak için uğraşıyoruz. İnşallah güzel haberi en kısa sürede veririz. Örtü yangını şeklinde devam ediyor."