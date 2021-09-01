Antalya’da korkunç olay! ATV’lerle caretta caretta yavrularını ezdiler!

KASTEN YUVALARIN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Yaşananları ardından DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yaşananlara tepki gösterdi. Yasak olmasına rağmen 2 ATV'nin sahile girdiğini belirten Akyol, "Önce birinci yuvanın üstünden geçti durdurmaya çalıştık. Durmayınca ikinci yuvaya yöneldi. O arada biz ATV'mize atlayıp peşlerinden gittik. Peşlerinden gidince ikinci yuvanın üzerinden geçtiklerini gördük, yavrular çıkış yapmıştı artık. Alelacele yavruları topladık" dedi. ATV'leri durdurup sahilden çıkmalarını istediklerini anlatan Akyol, "Hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti ATV'siyle, sonra biz de hemen jandarmaya haber verdik, ambulansa haber verdik çünkü gönüllümüzün ayağında sıkıntı vardı, yürüyemiyordu." diye konuştu.

16 YAVRU EZİLEREK ÖLDÜ

Başkan Akyol, olayın ardından sahile giderek yaptıkları kontrolde ise iki yuvanın zarar gördüğünü, 16 caretta caretta yavrusunun da ezildiğini söyledi. Gelişmelerin ardından olayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, caretta caretta'lar dışında insanların da zarar gördüğünü kaydeden Akyol, "İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz, bu bir ders olur. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin, gerekli ne kadar cezai işlem varsa uygulanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.