Antalya’da korkunç olay! ATV’lerle caretta caretta yavrularını ezdiler!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek bölgesi sahiline, yasak olmasına rağmen dün gece saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla gelen kimliği belirlenemeyen 2 kişi caretta caretta yuvalama sahasına girdi. Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki 2 kişiyi durdurmak istedi.
ÜZERİNE SÜRDÜ
Başkan Akyol ve gönüllüler ATV'li 2 kişiyi uyardı. Buna kızan şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Bacağından ve kolundan yaralanan Stefan Feuchtinger, hastaneye kaldırıldı. Ardından durumu jandarmaya da bildirildi. Güvenlik güçleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
KASTEN YUVALARIN ÜSTÜNDEN GEÇTİ
Yaşananları ardından DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yaşananlara tepki gösterdi. Yasak olmasına rağmen 2 ATV'nin sahile girdiğini belirten Akyol, "Önce birinci yuvanın üstünden geçti durdurmaya çalıştık. Durmayınca ikinci yuvaya yöneldi. O arada biz ATV'mize atlayıp peşlerinden gittik. Peşlerinden gidince ikinci yuvanın üzerinden geçtiklerini gördük, yavrular çıkış yapmıştı artık. Alelacele yavruları topladık" dedi. ATV'leri durdurup sahilden çıkmalarını istediklerini anlatan Akyol, "Hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti ATV'siyle, sonra biz de hemen jandarmaya haber verdik, ambulansa haber verdik çünkü gönüllümüzün ayağında sıkıntı vardı, yürüyemiyordu." diye konuştu.
16 YAVRU EZİLEREK ÖLDÜ
Başkan Akyol, olayın ardından sahile giderek yaptıkları kontrolde ise iki yuvanın zarar gördüğünü, 16 caretta caretta yavrusunun da ezildiğini söyledi. Gelişmelerin ardından olayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, caretta caretta'lar dışında insanların da zarar gördüğünü kaydeden Akyol, "İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz, bu bir ders olur. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin, gerekli ne kadar cezai işlem varsa uygulanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
AVUSTURYADAN GELİP GÖNÜLLÜ OLDU
İspanyol kız arkadaşı Gloria Giraldo ile Manavgat'ta ikamet eden arkadaşının yanına gelen Avusturya vatandaşı Stefan Feuchtinger, arkadaşlarının anlatımı ve sosyal medyada gördüğü DEKAFOK paylaşımlarından etkilenerek gönüllü olduğunu söyledi. Stefan Feuchtinger, gece yavruları kontrol etmek için yürüyüşe çıktıklarında ATV'leri gördüklerini belirterek, "2 ATV çok hızlı idi. Bu sırada yavru carettalar çıkıyordu. Bu nedenle onları durdurmak için uğraştık. Ancak onlardan biri üzerime doğru hızla geldi. Yan tarafa doğru atladım ve düştüm." diyerek oyanlara tepki gösterdi.