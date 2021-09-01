CİNAYETİN ALTINDAN TECAVÜZ ÇIKTI

İzmir
Buca'da, geçen pazar günü öldürülen Anıl Bahri Kocaman
(21) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Kocaman'ın 13 yaşındaki R.Ş. isimli kızı, anne ve babası ile birlikte kaldığı eve götürüp bir gece kaldığı ve tecavüz ettiği iddia edildi. R.Ş.'nin çocuk polisine verdiği ifadesinde Anıl Bahri Kocaman ile cinsel birliktelik yaşadığını söylediği öğrenildi. Tecavüz olayının ardından küçük kızın annesi F.Y.'nin Kocaman'ı polise şikayet ettiği, şüphelinin cinayetten iki gün önce çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest kaldığı anlaşıldı. Kocaman'ın konuşmak için çağrıldığı parkta tartıştığı R.Ş.'nin amcası E.Ş. (27) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra teslim olan amca E.Ş. ile anne F.Y. gözaltına alındı.