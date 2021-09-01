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Giriş Tarihi: 1.9.2021 10:20

Depremin ardından Kütahya’da 15 binada hasar tespit edildi

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Depremin ardından Kütahya’da 15 binada hasar tespit edildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde dün saat 14.04’de yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Afyonkarahisar ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 15 bina hasarlı görüldü.

Kütahya Valisi Ali Çelik; Koordinatör Vali olarak görevli olduğu Kastamonu sel bölgesinden deprem haberini alır-almaz dönerek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik yaptığı açıklamada; 15 binada ağır hasar olduğunu ve mağdur olan vatandaşlar için 11 çadır kurulduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Arif Teke de; "İlçemiz deprem kuşağı üzerinde kalmaktadır. 1970 Gediz depreminde ilçe olarak çok etkilenmiştik. Kastamonudan acil olarak dönen Valimiz Ali Çelik'e, AFAD ve Kızılay ekiplerine şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

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Depremin ardından Kütahya’da 15 binada hasar tespit edildi
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