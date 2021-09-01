Depremin ardından Kütahya’da 15 binada hasar tespit edildi

Kütahya Valisi Ali Çelik; Koordinatör Vali olarak görevli olduğu Kastamonu sel bölgesinden deprem haberini alır-almaz dönerek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik yaptığı açıklamada; 15 binada ağır hasar olduğunu ve mağdur olan vatandaşlar için 11 çadır kurulduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Arif Teke de; "İlçemiz deprem kuşağı üzerinde kalmaktadır. 1970 Gediz depreminde ilçe olarak çok etkilenmiştik. Kastamonudan acil olarak dönen Valimiz Ali Çelik'e, AFAD ve Kızılay ekiplerine şükranlarımızı sunuyorum." dedi.