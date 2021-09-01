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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Elektrikli araç ‘Dadaş’ TEKNOFEST’e hazır

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Elektrikli araç ‘Dadaş’ TEKNOFEST’e hazır
Erzurum'da Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 9 öğrencisi bu yıl Kocaeli'nde düzenlenecek olan TEKNOFEST'te yarışmak için "Dadaş" adını verdikleri elektrikli araç üretti. Yapımı 5 ayda tamamlanan elektrikli araç, 6 saatte şarj olarak, 50 kilometre hızla, 50 kilometre yol kat edebiliyor. Projenin koordinatörlüğünü yapan Yakutiye İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Fatih Toprak, "TEKNOFEST'teki yarışma, daha önce üniversiteler arasında yapılıyordu. Bu sene ilk defa liseler arası olacak. Biz de bu yarışa aracımızı tasarlayarak katıldık. Bu hız ve süre ile değil tamamen enerji verimliliği ile alakalı bir yarışma. Kocaeli'nde bizimle beraber yarışacak 40 lise var. Lise düzeyinde Erzurum'da ilk biziz. Örnek olacağımızı düşünüyorum" dedi.
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Elektrikli araç ‘Dadaş’ TEKNOFEST’e hazır
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