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Giriş Tarihi: 1.9.2021 15:23 Son Güncelleme: 1.9.2021 15:35

CHP'li vekiller söz verdi tutmadı! Engelli Durmuş Avcı 3 yıldır evini onarılmasını bekliyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’li vekiller söz verdi tutmadı! Engelli Durmuş Avcı 3 yıldır evini onarılmasını bekliyor

Adana’da engelli Durmuş Avcı, CHP’ye üye olmak şartıyla yıkılmak üzere olan evini onarım sözü veren milletvekillerinin sözünde durmadığını söyledi. Avcı, “3 yıldır beni oyalıyorlar” dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan yüzde 64 engelli Durmuş Avcı (45), yıkılmak üzere olan evini partiye üye olma şartıyla onaracaklarını söyleyen CHP Adana milletvekilleri Orhan Sümer ile Burhanettin Bulut'un sözlerini tutmadığını söyledi. Partiye üye olduğunu ancak 3 yıldır evinin onarılmadığını kaydeden Durmuş Avcı, "Ben milletvekillerini aramaktan utandım ama onlar utanmıyorlar. Beni kandırdılar. Bugüne kadar evime bir çivi dahi çakmadılar. Perişan halde yaşıyorum, Tuvaletim, banyom yok. CHP benim gözümde bitti" dedi.

EVİ YAPMAK İÇİN ŞART KOYDULAR

İlçeye bağlı Doğanalanı Mahallesi'nde tek başına yaşan sol ayağı dizüstünde ampute olan engelli Durmuş Avcı'yı ziyaret eden CHP Adana milletvekilleri iddiaya göre; partiye üye olması şartıyla evini onaracaklarını sözünü verdi. Milletvekillerinin sözüne güvenen Avcı, ilçe binasına giderek partiye üye oldu. Evinin onarılmasını bekleyen engelli adam, hiçbir adım atılmaması üzerine milletvekillerinden Orhan Sümer'i aradı. İddiaya göre milletvekili Sümer, "Tamam en kısa sürede evini onaracağız" cevabını verdi. Ancak aradan 3 yıl geçmesine rağmen Durmuş Avcı'nın evine bir çivi dahi çakılmadı.

"ARAMAKTAN BEN BIKTIM"

CHP'li milletvekillerinin sözlerinin tutmamasının büyük üzüntüsünü yaşayan Durmuş Avcı, şu an ne yapacağını şaşırmış durumda. Milletvekillerinin kendisine yaptıklarının zoruna gittiğini anlatan engelli Avcı, "Ben kendilerinden bir şey istemedim. Bana evimi onaracaklarını ancak CHP'ye üye olmamı istediler. Ben de üye oldum. Ama aradan 3 yıl geçti ama evim olduğu gibi duruyor. Bir tane taş üstüne taş koymadılar. Özellikle milletvekili Orhan Sümer'i aramaktan ben bıktım artık. Bana ne zaman arasam 'Tamam yapacağız' diyor. Yapmayacağını söylesin ben de umutlanmayayım" diye konuştu.

CHP'LİLERİN SÖZÜNE KİMSE İNANMASIN

CHP üyeliğinden istifa edeceğini dile getiren Avcı, "Evime onaracak maddi gücüm yok. Sadece engelli maaşı alıyorum. Sol ayağım dizüstünden ampute durumunda. Sağ bacağımda da diz kapağım yok. Evimi yapacaklar diye çok sevindim ama CHP'liler hayallerimi yıktılar. CHP'li İmamoğlu belediyesinden gelen başkan yardımcısı evde çok masraf var diyerek geri gitti. İlk işim CHP üyeliğinden istifa etmek olacak. CHP'lilerin sözlerine kimse inanmasın. Benim gibi engelli bir kişiyi kandırdılar. CHP benim için bitmiştir" şeklinde konuştu.

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CHP'li vekiller söz verdi tutmadı! Engelli Durmuş Avcı 3 yıldır evini onarılmasını bekliyor
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