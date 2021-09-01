Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eski koca dehşeti
Giriş Tarihi: 1.9.2021

Eski koca dehşeti

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eski koca dehşeti

Ankara’da, eski eşini öldürüp erkek arkadaşını yaralayan Salih Ö., aynı silahla intihara kalkıştı. Çıkan arbedede Salih Ö.’nün 4 yaşındaki kızı da yaralandı

Ankara'da gözü dönen eski koca sokak ortasında kurşun yağdırdı. Salih Ö. (38) takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. (32) ve yanlarında bulunan 4 yaşındaki kızı İsra Ö.'yü takibe aldı. Oturdukları sitenin bahçesinde silah ile eski eşine kurşun yağdıran zanlı, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Yüksel, yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İNTİHARA KALKIŞTI
Olay, Mamak ilçesi Diriliş mahallesinde yaşandı. Salih Ö., boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D. (32) ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü takibe aldı. Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. ile tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içinde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.'nün durumu iyi. Salih Ö.'nün ise hayati tehlikesi sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski koca dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA