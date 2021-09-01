Ezo Gelin’in yaşayan tek kızıydı: Koronavirüse yenik düştü!

EZO GELİN

Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, 1909'da Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyünde dünyaya geldi. 1930'da berdelle, köylüsü Şiddo Hanifi Açıkgöz ile evlendi. Ancak bu evliliği 1,5 yıl sonra sona erdi. 6 yıl dul yaşayan Ezo Gelin, 1936'da, Suriye'nin Kozbaş köyündeki teyzesinin oğlu Abuzer Memey ile evlendi. Bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Gelin gittiği günden itibaren vatan hasretiyle yanıp tutuşan Ezo Gelin 1956'da veremden vefat etti. Vasiyeti üzerine, Türkiye'yi gören Bozhöyük tepesine gömülen Ezo Gelin, akrabalarının talebi üzerine, 23 Eylül 1999'da Türkiye'ye getirilerek Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyündeki anıt mezara defnedildi.