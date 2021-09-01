Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı
Giriş Tarihi: 1.9.2021 14:36

Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı

DHA
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin 4 mürettebatında koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerle temaslısı 8 mürettebat karantinaya alındı.

Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi. Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi. Geminin, Körfez'deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya'ya doğru yola çıkacağı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA